Herpes Zoster, Rezza: “Vaccinazione sotto al 50%, a breve ci sarà un nuovo piano nazionale”

Luglio 18, 2022

Your browser does not support the video tag.

“La copertura contro l’Herpes Zoster non è molto elevata nel nostro Paese, stiamo sotto il 50% e nel periodo pandemico è ulteriormente calata e quindi tocca fare un grande sforzo per rialzare questa copertura vaccinale. A breve ci sarà un nuovo piano nazionale per la prevenzione vaccinale, c’è già una bozza. È importante coinvolgere tutti gli attori per sensibilizzare su tema per aiutare soprattutto i più fragili”. Così Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute.