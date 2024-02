Ibarra: “Università e mondo del lavoro è un connubio fondamentale”

Febbraio 3, 2024

“Nel mondo del lavoro si richiedono delle skill tecnologiche o che possano adattarsi facilmente al cambiamento tecnologico. Università sempre più connesse con il mondo del lavoro: è un connubio fondamentale che permette di costruire in anticipo profili immediatamente attivabili nel mondo lavorativo” ha detto Maximo Ibarra, CEO Engineering, a margine del Future Talent Summit, organizzato dal Future Talent Council, presso The Dome, nel Campus dell’Università Luiss di Roma.