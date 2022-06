Giugno 7, 2022

Dal 6 al 12 giugno, al BASE Milano, installazioni, rivelazioni delle nuove attesissime collezioni firmate da designer internazionali e un ricco calendario di talk e intrattenimento.

Un ghiotto palinsesto di eventi ed esperienze immersive per raccontare il futuro della vendita al dettaglio e del design, per capire come si è evoluto il rapporto delle persone con la propria casa e come si può migliorare la vita quotidiana vivendo gli spazi domestici in modo consapevole.