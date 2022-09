Settembre 8, 2022

Il Covid, sommato ad altre crisi, ha riportato il mondo indietro di cinque anni. Lo sostiene un rapporto delle Nazioni Unite. Per la prima volta dalla sua creazione, l’Indice di Sviluppo Umano - una misura delle aspettative di vita, dei livelli di istruzione e degli standard di vita dei Paesi – è diminuito per due anni di fila, nel 2020 e nel 2021, tornando ai livelli del 2016.