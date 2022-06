Giugno 1, 2022

Il Milan cambia proprietà. Il pacchetto di maggioranza passa al fondo d’investimento americano RedBird Capital Partners per 1,2 miliardi di euro. Il passaggio avverrà nel corso dell’estate, con il closing previsto entro settembre 2022. La Elliott manterrà una partecipazione con una quota di minoranza nel Club.