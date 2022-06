Il trattamento innovativo di Jannsen contro la depressione maggiore

Giugno 8, 2022

Janssen, l’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, ha presentato oggi a Milano un farmaco innovativo per il trattamento della depressione maggiore resistente alle comuni terapie: esketamina. Ne parlano, approfondendone le caratteristiche innovative, gli esperti Antonio Vita, Professore ordinario di psichiatria Università di Brescia, Direttore del dipartimento di salute mentale di Brescia e Vice presidente della Società italiana di psichiatria, Giuseppe Maina, Professore ordinario di psichiatria presso l’Università di Torino e Direttore dell’unità complessa di psichiatria dell’ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO) e Marina Adami, Therapeutic Area Medical Manager Janssen.