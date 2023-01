Gennaio 7, 2023

Il Tricolore della Repubblica Italiana compie oggi 226 anni. Nato il 7 gennaio del 1797 come simbolo della Repubblica Cisalpina, si ispira per forma a quello francese. La bandiera nazionale è descritta nell’articolo 12 della Costituzione, la Giornata Nazionale della Bandiera è stata istituita nel 1996 ed in tutta Italia sono previste celebrazioni.