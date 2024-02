Immobiliare, Imparato (Agl Aste Immobiliari): “Contiamo 150 punti vendita in Italia”

Febbraio 23, 2024

“Come Agl Aste Immobiliari siamo l’azienda più grande in Italia, con circa 150 punti vendita su tutto il territorio. Abbiamo iniziato da poco l’espansione anche internazionale, aprendo i primi punti vendita in Spagna e fra poche settimane apriremo il primo in Svizzera”. Lo ha detto Massimo Imparato, amministratore delegato Agl Aste Immobiliari, in occasione dell’evento di presentazione del progetto Checasavuoi.it, prima piattaforma in Italia, ideata da VEA Group s.r.l., rivolta ai giovani che desiderano acquistare, ristrutturare e arredare casa facendo affidamento sulle principali aziende nazionali e internazionali di settore e beneficiando di prezzi altamente vantaggiosi.