Maggio 5, 2023

Venerdì 5 maggio a Roma si è svolto l’Annual Meeting dell’Advisory Board Investitori Esteri (Abie) di Confindustria dal titolo “Le imprese globali e il mondo che verrà”, presso The Dome – Campus Luiss. A margine dell’evento ha parlato Barbara Beltrame, vicepresidente di Confindustria, che ha sottolineato l’importanza degli investitore esteri per l’economia italiana