Imprese, Mutti (Centromarca): “Favorire fusioni e aggregazioni di imprese”

25 Giugno 2024

“Abbiamo bisogno di aziende dimensionalmente più grandi che siano in grado di portare l’eccellenza del made in Italy nel mondo nel rispetto della legalità”. Parole del presidente di Centromarca, Francesco Mutti, a margine dell’incontro, organizzato da Centromarca, intitolato “Geopolitica, società, innovazione – Scenari e priorità per l’Industria di Marca”, promosso alla Triennale di Milano in concomitanza con l’assemblea dell’associazione.