Aprile 12, 2023

Tre miliardi per ridurre le tasse sul lavoro, lo prevede il governo nel Def con un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Esonero del 3% per le retribuzioni lorde fino a 25mila euro, fino a 35mila l’esonero sarà del 2%. “Il governo ha tracciato la politica economica per i prossimi anni”, ha detto la premier Meloni.