Incentivi auto 2024, in arrivo piano da un miliardo

Dicembre 31, 2023

In arrivo nel 2024 gli incentivi per la rottamazione delle auto. Un piano da quasi un miliardo di euro per sostituire le auto più inquinanti, le euro 0,1,2,3. E’ quanto afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso annunciando anche che tassisti e Ncc avranno incentivi doppi.