Maggio 2, 2023

Secondo le stime preliminari dell’Istat, ad aprile torna a crescere l’inflazione dell’8,3% su base annua, con i prezzi in accelerazione in tutta l’Eurozona. Ad incidere i prezzi dei Beni energetici, in leggera frenata il carrello della spesa, con i beni alimentari e cura per la casa sempre su livelli molto alti.