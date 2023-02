Febbraio 24, 2023

In occasione del primo appuntamento dell’anno con “Innamòrati di Te”, il progetto itinerante volto al contrasto della violenza sulle donne e più in generale della violenza di genere giunto alla sua tredicesima edizione e svoltosi per la prima volta a Mortara, in provincia di Pavia, Marina Listante, Vicario della Questura di Pavia, ha parlato dell’attività della Polizia di Stato contro la violenza sulle donne.