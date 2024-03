Innovazione: Bacaj (Cciaa Milano), ‘Leva tecnologia sia acceleratore trasformazione digitale’

27 Marzo 2024

“L’obiettivo dell’iniziativa è quello di usare la leva tecnologica come acceleratore per quello che è già un programma strutturato, che la Camera di commercio, in partnership con InfoCamere, ha fatto partire”. Sono le parole di Enea Bacaj, rappresentante della Camera di commercio Milano, intervenuto in occasione dell’Innovation Day con il quale si è conclusa la prima fase della Call for Data-Driven Innovation, l’iniziativa rivolta alle start-up e Pmi innovative, lanciata a gennaio da Unioncamere e InfoCamere in collaborazione con The Doers, società di consulenza di Digital Magics, che coinvolge le Camere di Commercio di Firenze, Messina, Milano, Padova e Torino.