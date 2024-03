Innovazione: Tripoli (Unioncamere), ‘Approccio Open Innovation ha importanza globale’

27 Marzo 2024

Your browser does not support the video tag.

“L’approccio Open Innovation è un approccio importantissimo per tutti gli operatori, sia pubblici che privati e questo è un dato di fatto che riguarda non solo il nostro Paese e le Camere di commercio italiane, ma riguarda tutto il mondo. Negli Stati Uniti l’Open innovation ormai è la filiera di innovazione più importante anche delle grandi aziende, perfino più importante dei centri interni di ricerca e sviluppo”. Lo ha detto Giuseppe Tripoli, segretario generale di Unioncamere, a margine dell’Innovation Day con il quale si è conclusa la prima fase della Call for Data-Driven Innovation, l’iniziativa rivolta alle start-up e Pmi innovative, lanciata a gennaio da Unioncamere e InfoCamere in collaborazione con The Doers, società di consulenza di Digital Magics, che coinvolge le Camere di Commercio di Firenze, Messina, Milano, Padova e Torino.