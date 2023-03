Marzo 30, 2023

“Legalità e solidarietà devono convivere e possono farlo nel momento in cui vivi in un sistema dove si rispettano le regole poi hai la possibilità di aiutare meglio chi ha bisogno”, lo ha detto il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, a margine dell’evento organizzato dall’INPS dal titolo “Legalità e Solidarietà: diritti ed etica per un welfare moderno”, tenutosi presso Palazzo Wedekind a Roma.