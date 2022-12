Dicembre 20, 2022

Amazon e UNICEF uniscono le loro forze per sostenere l’inclusione degli studenti stranieri neoarrivati nel sistema scolastico italiano attraverso il programma “Akelius”. L’iniziativa, ribattezzata #DeliveringSmiles, è arrivata anche nella Parrocchia di Santa Maria delle Grazie a Roma, dove sono stati consegnati doni a bambini arrivati quest’anno dall’Ucraina.