Aprile 3, 2023

Promuovere l’integrazione tra ospedali e territorio per una migliore gestione dei pazienti con malattie dell’apparato gastrointestinale. Questo il tema al centro del 29esimo Congresso nazionale delle malattie digestive, in svolgimento a Roma dal 30 marzo all’1 aprile 2023, al quale hanno partecipato i massimi esperti del settore.