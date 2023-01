Gennaio 24, 2023

Dura poco la sbronza per la vittoria della Supercoppa all’Inter: nel posticipo serale del lunedì i nerazzurri sono stati battuti in casa 0-1 dall’Empoli. Una battuta d’arresto che porta gli uomini di Inzaghi a -13 dal Napoli capolista. Ma a tenere banco è l’espulsione di Skrianar.