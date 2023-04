Aprile 6, 2023

Your browser does not support the video tag.

A Torino l’Iren Innovation Day: premiate le startup più innovative in ambito italiano e internazionale. “Queste società potranno aiutarci nelle sfide che abbiamo lanciato e nelle nostre esigenze di innovare – è il commento di Luca Dal Fabbro, Presidente Iren – Guardiamo a tecnologie in Italia e all’estero per assorbirle, svilupparle e rendere così il sistema italiano più resiliente e sicuro. Il gruppo Iren si candida così a diventare leader dell’innovazione nel nostro Paese”.