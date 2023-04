Aprile 6, 2023

A Torino l’Iren Innovation Day: premiate le startup più innovative in ambito italiano e internazionale. L’italiana Antifemo ha vinto la categoria Seed “Questo premio è molto importante perché ce lo conferisce un’azienda che è sul mercato, e che per noi rappresenta una possibilità di dimostrare sul campo quanto vale la nostra tecnologia” ha commentato Fabrizio Nardo, coFounder di Antifemo.