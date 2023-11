Novembre 3, 2023

“Non c’è guerra più giusta di quella” che Hamas ha lanciato contro Israele il 7 ottobre. Lo ha detto il Segretario generale di Hezbollah Hassan Nasrallah nel suo discorso pubblico. ”Nessuna guerra è più giusta di questa, non troverete un’altra guerra migliore per lottare per il Paese, dobbiamo sacrificare tutto. Siamo pronti al sacrificio, a dare tutto”, ha aggiunto.