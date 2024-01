Israele-Hamas, ultime news sulla guerra

Gennaio 8, 2024

Il segretario di Stato americano Antony Blinken sarà nelle prossime ore in Israele dove chiederà al premier israeliano Benjamin Netanyahu di annunciare la fine della ”fase militare” della guerra nella Striscia di Gaza e di passare a ”raid mirati”. Lo ha annunciato l’emittente tv israeliana Channel 12.

Blinken era ieri a Doha, in Qatar, nell’ambito del suo tour diplomatico in Medio Oriente mentre rimane alta la tensione per la guerra a Gaza. Arrivato dalla Giordania, dopo essere stato in Grecia e Turchia, Blinken ha visto a Doha l’emiro, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, e poi il primo ministro e ministro degli Esteri Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Blinken incontrerà oggi anche le autorità locali negli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita nel tentativo di convincerli a usare la loro influenza per evitare una escalation del conflitto.