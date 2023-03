Marzo 27, 2023

Con un breve messaggio su Twitter, il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu esorta tutti i manifestanti a Gerusalemme , “di destra e sinistra, a far prova di responsabilità e non agire in maniera violente”. “Siamo tutti fratelli”, conclude il tweet, prima reazione pubblica di Netanyahu, dopo le proteste dilagate in tutto il Paese per la destituzione del ministro della Difesa Yoav Gallant, reo di aver chiesto il rinvio della controversa riforma della giustizia.