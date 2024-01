Israele, proteste davanti a Knesset: “Governo si dimetta”

Gennaio 8, 2024

Una manifestazione di protesta contro il governo del premier Benjamin Netanyahu si sta svolgendo davanti alla Knesset, il Parlamento israeliano a Gerusalemme, per chiedere ”elezioni subito”. Con un sit-in, i manifestanti stanno impedendo l’ingresso in Aula dei deputati.

Intanto sale la tensione in Cisgiordania e a Gaza non si fermano i raid.