Istruzione, Anief in audizione in Senato per migliorare il Dl Salva-Infrazioni e salvare la scuola

Giugno 26, 2023

Migliorare il decreto-legge Salva-infrazione, questa è la richiesta portata avanti da Anief nel corso della IV Commissione Politiche dell’Unione Europea di Palazzo Madama. Il sindacato, in audizione in Senato, ha avuto l’opportunità di sottolineare come il decreto sia quasi con certezza l’ultima possibilità. A presentare gli emendamenti proposti dal giovane sindacato è stata una delegazione capeggiata del presidente nazionale Marcello Pacifico. Questa ha illustrato le 15 proposte di modifica agli articoli 11, 14 e 15 del DL approvato dal Consiglio dei Ministri ed in fase di conversione alle Camere.