IT, Bianchi (Smartworking Srl): “Sfida è accompagnare aziende verso nuove forme di lavoro flessibile”

Gennaio 26, 2023

“La sfida più urgente del mondo IT è quella di accompagnare le organizzazioni nelle nuove forme del lavoro flessibile. Smartworking Srl può dare sostegno alle organizzazioni, aiutandole nel dialogo tra l’information technology e tutte le aree dell’azienda”. Così il founder di Smartworking Srl, Federico Bianchi, a margine seconda edizione dell’appuntamento dedicato all’IT e alla sicurezza informatica dal titolo Forum Information Technology, promosso da Comunicazione Italiana e tenutosi a Roma in Piazza Mastai.