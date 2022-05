Maggio 24, 2022

Per l’acquisizione del pacchetto di maggioranza della compagnia aerea Ita Airways, nata dalle ceneri di Alitalia, si profila una partita a due: da una parte, Msc-Lufthansa e, dall’altra, il fondo Certares collegato con Delta e Air France Klm. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte vincolanti, tocca ora al Mef fare le opportune valutazioni per scegliere il partner giusto. Il governo punta a chiudere la cessione entro fine giugno.