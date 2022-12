Dicembre 22, 2022

Il governo, nel Cdm di questa mattina, ha approvato un Dpcm sul dossier Ita Airways che sostituisce quello adottato lo scorso marzo, con l’obiettivo di velocizzare le procedure di cessione. Il nuovo Dpcm consentirebbe l’ingresso di un partner con una quota non di maggioranza, mentre le ‘regole’ varate la scorsa primavera prevedevano che il Mef cedesse la quota di controllo della compagnia. Lufthansa in pole per una quota di minoranza.