Italgas di Torino apre le porte per il ‘Transitioning to net zero: energy technology roadmaps’ . Margheri (WEC Italia), ”accelerare su transizione senza dimenticare approvvigionamenti’

28 Aprile 2024

“Il G7 a Torino è il primo momento in cui i sette grandi definiscono un pacchetto di azioni che deve cominciare ad accelerare iniziative concrete sul terreno della transizione ecologica”. Così il presidente di WEC Italia, Marco Margheri, a margine del seminario ‘Transitioning to netzero: technology roadmaps’ incontro organizzato nella sede storica torinese di Italgas in vista del G7 su Clima Energia e Ambiente in programma a Venaria Reale. “A patto che sia resa anche più giusta e più inclusiva, non solo nel nord del mondo, ma anche in regioni come l’Africa e come il Mediterraneo che oggi, e l’Italia su questo è certamente il capofila della riflessione. Sono – continua Margheri – i nostri partner principali nella sicurezza energetica e nella transizione verso l’energia sostenibile”.