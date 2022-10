Ottobre 17, 2022

Nella giornata mondiale dell’alimentazione del 16 ottobre, torna “Seminare il Futuro” la manifestazione organizzata dall’omonima Fondazione e da NaturaSì, giunta ormai alla dodicesima edizione.

Oltre 2000 persone sono state accolte da 9 aziende agricole bio che hanno aperto le porte per la semina collettiva. Fausto Jori, AD di NaturaSì, ai microfoni dei cronisti ha sottolineato l’importanza del seme per la nostra alimentazione.