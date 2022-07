Luglio 25, 2022

Almeno 24 persone morte ieri in Kenya dopo che il su cui viaggiavano è precipitato in un fiume lungo l’autostrada Meru-Nairobi. L’autobus, diretto a Mombasa, secondo alcuni testimoni procedeva ad alta velocità quando ha sfondato il guard rail precipitanto dal ponte. Alla base dell’incidente probabilmente un guasto ai freni.