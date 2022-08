Agosto 12, 2022

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha dichiarato “vittoria” nella lotta al coronavirus in Corea del Nord, passati tre mesi da quando Pyongyang ha riconosciuto i primi casi di “febbre”. E dalla sorella, Kim Yo-jong, arrivano accuse alla Corea del Sud e la rivelazione – riporta l’agenzia sudcoreana Yonhap – che anche il fratello ha avuto a un certo punto la “febbre alta”.