La Spina (Unipli): “Creiamo una rete per mantenere la tradizione dell’infiorata”

28 Giugno 2024

“Vogliamo dare visibilità a questa antica arte che abbellisce luoghi ‘magici’ in tutti i posti d’Italia”. Lo ha riferito ai microfoni di Adnkronos, Antonino la Spina, presidente dell’Unione nazionale Pro Loco d’Italia, durante l’incontro di presentazione della Rete Nazionale delle Infiorate e delle composizioni di arti effimere tenutosi questa mattina nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, e in vista dell’Infiorata storica di Roma e delle Pro Loco d’Italia prevista il 29 giugno nella capitale per la festa di San Pietro e Paolo. Unipli ha raccolto per la prima volta in un’unica rete un gruppo nutrito di volontari che porta avanti questo inestimabile patrimonio culturale immateriale al fine di tutelarne e valorizzarne tradizioni e saperi.