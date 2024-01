Lager per cani scoperto a Niscemi: gli animali malnutriti e in ipotermia

Gennaio 17, 2024

Scoperto un lager per cani a Niscemi. Gli animali erano malnutriti e in ipotermia, costretti in piccole gabbie in un edificio abusivo al buio e in condizioni igieniche precarie. Denunciato il proprietario dell’area. I cani sono stati liberati e affidati alle cure di un centro specializzato.