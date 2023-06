Lampedusa, continuano gli sbarchi: oltre 2.000 persone in 24 ore

Giugno 30, 2023

Your browser does not support the video tag.

Prosegue senza sosta l’arrivo di migranti a Lampedusa. In 24 ore sono arrivate sull’isola oltre 2mila persone. A bordo di sette carrette del mare c’erano gruppi da 5 a 46 persone, partite soprattutto da Sfax in Tunisia e provenienti da Guinea, Camerun, Nigeria, Ghana, Sudan, Eritrea, Egitto, Congo, Senegal. Ai soccorritori alcuni di loro hanno riferito di un naufragio che secondo le prime ricostruzioni sarebbe avvenuto in acque internazionali, ma non è chiaro al momento il numero degli eventuali dispersi.