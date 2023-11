Lavoro, da ingegneri a operai: ecco le figure professionali introvabili

Novembre 28, 2023

Ingegneri dell’informazione, le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e i tecnici delle costruzioni civili. Sono queste secondo il Bollettino annuale 2023 del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, le figure professionali più difficili da reperire. Introvabile il 49% di laureati e il 46,9% dei qualificati/diplomati professionali. Gli operai specializzati detengono invece il primato sulla difficoltà di reperimento sulle ricerche delle imprese: ben il 60,3% dei quasi 836mila profili sono problematici da trovare