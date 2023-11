Lavoro e leadership, il dibattito ad Italia direzione Nord

Novembre 28, 2023

Si è svolto a Milano, presso il Palazzo delle Stelline, l’evento “Italia direzione Nord – Riflessioni sulla leadership: persone che hanno qualcosa da dire”, facente parte della rassegna Direzione Nord. Il panel ‘Lavoro e leadership, tra nuovi diritti e sviluppo economico’, a cui ha partecipato in collegamento anche il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elvira Calderone, ha voluto aprire un dibattito sul ruolo della leadership nel panorama, in mutamento, del mondo del lavoro.