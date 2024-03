Lavoro, Schifone (FdI): “Istituita settimana materie STEM per promozione e valorizzazione”

27 Marzo 2024

Le materie STEM rappresentano il maggior carico di opportunità in termini occupazionali e reddituali all’interno del mercato del lavoro. Noi come FdI promuoviamo e valorizziamo questi ambiti grazie alla settimana nazionale delle STEM istituita portando assieme tutti gli attori. Questo per raccontare come questi ambiti e queste discipline rappresenteranno sempre di più le professioni e gli ambiti del futuro.” Ha dichiarato la Presidente dell’Intergruppo STEM della Camera dei Deputati Marta Schifone a margine dell’evento “L’inclusione sociale: donne e STEM”, nuovo appuntamento del ciclo “Quando la sostenibilità incontra…” organizzato dall’Associazione Civita in collaborazione con Philip Morris sul tema della collaborazione tra pubblico e privato per l’aumento della presenza delle donne nelle materie STEM.