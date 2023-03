‘Le città che respirano’ sbarca a Torino, Totaro (Nespresso): “mille alberi per aiutare la comunità”

Marzo 16, 2023

Your browser does not support the video tag.

Un nuovo polmone verde inaugurato a Torino, nel quartiere Villaretto: si tratta di un’area di 10mila metri quadri, in cui sono stati piantati mille alberi allo scopo di mitigare le emissioni di CO2, creare una barriera fonoassorbente e incrementare la biodiversità. L’iniziativa fa parte del progetto ‘Le Città che respirano’, lanciato da Nespresso in collaborazione con Legambiente e AzzeroCO2 . “Con questo progetto ci siamo posti l’obiettivo di riqualificare zone verdi o crearne di nuove, a beneficio dell’ambiente e delle comunità che vivono in diverse zone d’Italia. Ad oggi contiamo oltre 55.000 mq di aree su cui siamo intervenuti – ha dichiarato Silvia Totaro, Sustainability & SHE Manager di Nespresso Italiana