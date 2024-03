LetExpo, Malerba: “Opportunità per incontrare principali stakeholder logistica”

15 Marzo 2024

“LetExpo è un appuntamento nel quale Telepass ha l’opportunità di incontrare i principali stakeholder che lavorano nell’ambito della logistica. Quello che possiamo fare per la logistica è continuare nel lavoro che ormai Telepass fa da trent’anni, sia per il trasporto sui veicoli leggeri, sia per il trasporto pesante”. E’ quanto riferito da Paolo Malerba, Chief Business Officer di Telepass, in occasione della giornata di chiusura dei lavori di LetExpo2024, la fiera del trasporto e della logistica sostenibili organizzata da Alis – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, in collaborazione con Veronafiere.