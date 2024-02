Lugansk, sale a 28 numero vittime bombardamento panificio

Febbraio 4, 2024

E’ salito al 28 il numero delle vittime del bombardamento di un edificio che ospitava un panificio a Lisichansk, nei territori ucraini occupati dai russi. Lo affermano le autorità russe. Tra le vittime, afferma il ministero russo per le emergenze alla Tass, vi è anche un bambino.