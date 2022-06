Maina: “Nuovo farmaco Janssen è innovativo ed efficace”

Giugno 8, 2022

Your browser does not support the video tag.

A margine della conferenza stampa organizzata da Janssen, l’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, per la presentazione di un farmaco per la cura della depressione maggiore farmaco-resistente, Giuseppe Maina, Professore ordinario di psichiatria presso l’Università di Torino e Direttore dell’unità complessa di psichiatria dell’ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO), ha spiegato le caratteristiche che rendono esketamina un farmaco innovativo ed efficace.

SOTTOPANCIA: Giuseppe Maina, Professore ordinario di psichiatria presso l’Università di Torino e Direttore dell’unità complessa di psichiatria dell’ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO)