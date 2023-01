Gennaio 24, 2023

Maire Tecnimont S.p.a. ha acquisito l’83.5% di Conser, società italiana di tecnologie per monomeri plastici biodegradabili e derivati ad alto valore aggiunto, attraverso la propria controllata NextChem. “L’acquisizione di Conser rappresenta un tassello importante per la nostra strategia sulla transizione energetica e per lo sviluppo dei polimeri biodegradabili”. Lo ha dichiarato Fabrizio Di Amato, presidente di Maire Tecnimont, a margine della firma che ha sancito l’acquisizione.