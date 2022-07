Malacarne (Amazon Music), “In Amazon tante opportunità di crescere ed imparare cose nuove”

Luglio 6, 2022

Dal suo arrivo in Italia nel 2010, Amazon ha creato più di 14.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato. Le posizioni offerte sono diverse e adatte a persone con ogni livello di esperienza, istruzione, background e professionalità. “Il lato positivo di lavorare in Amazon è che ci sono tante opportunità, puoi crescere e imparare sempre cose nuove e diverse – racconta Giovanni Malacarne, Head of Label and Industry Relations di Amazon Music – Dopo la mia esperienza nel ramo eBook sentivo il bisogno di assimilare nuove skills più legate al settore commerciale. Per questo sono diventato Senior Vendor Manager in Amazon Fashion dove ho seguito la sezione scarpe e borse”. L’esperienza di Malacarne non si è fermata, a settembre 2020 entra nel mondo di Amazon Music: “Oggi sono il punto di contatto tra Amazon e l’industria discografica con tutti i suoi stakeholder”