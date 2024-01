Malagò (Coni): “Problema stadi vincoli strutturali”

Gennaio 17, 2024

Intervenuto martedì 16 gennaio all’inaugurazione della nuova sede di Deloitte a Roma, in via Vittorio Veneto 89, il presidente del Coni Giovanni Malagò risponde al cronista che chiede numi sulla mancanza di nuovi stadi per gli europei: “Siamo all’inaugurazione di una sede ristrutturata internamente. Essendo gli stadi impianti outdoor sono sottoposti ai vincoli imposti dal nostro Paese”.