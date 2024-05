Maltempo al Nord, a rischio le coltivazioni in Veneto e in Emilia

25 Maggio 2024

I danni del maltempo mettono a rischio le semine nel Nord Italia. I maggiori danni alle coltivazioni sono stati registrati in Veneto e in Emilia Romagna. Nella zona di Vignola celebre per le sue ciliegie, pioggia e umidità hanno reso il prodotto non commercializzabile.