Maltempo: Coldiretti Torino, per forte vento danni stimati intorno al milione di euro

Dicembre 22, 2023

Per le strutture agricole del torinese inizia la conta dei danni, causati dal forte vento, che sta sferzando tutta la provincia, in particolare il Canavese, il Ciriacese, la Bassa valle di Susa e la zona ovest di Torino. Lo sottolinea Coldiretti Torino precisando che al momento non è ancora possibile una stima completa dei danni, ma dalle comunicazioni dei soci si sarebbe toccato il milione di euro.