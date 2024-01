Manovra, Dombrovskis: “Italia non è in linea con raccomandazioni Ue”

Gennaio 19, 2024

Your browser does not support the video tag.

“E’ stata fatta questa valutazione da parte della Commissione Ue sui piani di bilancio 2024 dei Paesi membri, anche sul budget italiano che non sembra essere in linea con le raccomandazioni del Consiglio Ue. Questo vale anche per altri Paesi”. Così il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ospite di Start a Sky Tg24 da Davos. “E abbiamo chiesto all’Italia di intraprendere deviazioni e di rimettere in linea i conti pubblici con le nostre raccomandazioni”, ha aggiunto.